Польша предупредила Украину об угрозе блокировки КПП

«Или же в другой форме она [забастовка] как-то будет происходить и может продолжаться как минимум до конца этого года. Будут её осуществлять перевозчики, которые хотят каких-то улучшений лично для себя и видят конкуренцию в украинских перевозчиках», — цитирует его ТАСС.