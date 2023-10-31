В Словакии выступили против сокращения фондов Евросоюза из-за Украины

Правительство Словакии выступает против урезания фондов Европейского союза (ЕС), предназначенных для поддержки фермеров и предотвращения социально-экономического неравенства между государствами региона, из-за оказания помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает ТАСС.

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Руководитель кабинета министров отметил, что Братислава настаивает на единстве стран — членов Вишеградской группы по данному вопросу. Речь идет о региональном объединении внутри ЕС, которое включает в себя четыре государства — Словакию, Венгрию, Польшу и Чехию.

«Государства Вишеградской группы <...> должны быть едины в вопросе [по предлагаемому из-за поддержки Украины] пересмотру бюджета ЕС», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр уточнил, что в первую очередь это касается возможного сокращения бюджета фондов для поддержки работников сельскохозяйственной отрасли. Также Фицо дал понять, что считает недопустимым урезание фондов по устранению экономического неравенства между странами регионального содружества.