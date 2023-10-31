AP: Израиль рассматривал переселение 2,3 млн жителей Газы в Египет

Израиль признал существование планов выселения 2,3 млн жителей Газы на Синайский полуостров в Египет. Газета.Ru

Документ был подготовлен 13 октября. В аппарате премьер-министра отнеслись к нему как к возможному плану действий. Однако предметного обсуждения со спецслужбами не велось. Российская газета

План подразумевает переселение гражданского населения Газы в «палаточные городки на севере Синая», чтобы затем построить «постоянные города» и некий «гуманитарный коридор». RT на русском