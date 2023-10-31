Доверие к Зеленскому падает: последние новости из Украины

Недоверие к Владимиру Зеленскому падает среди украинского населения, тогда как политики стран ЕС собираются ехать в США, чтобы убедить американских граждан продолжать поддерживать Киев. Последние новости об Украине — в подборке «Рамблера».

На Украине перестают доверять Зеленскому

Видео дня

Граждане Украины стали меньше доверять единому новостному телемарафону «Единые новости» и Владимиру Зеленскому. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

Согласно данным опроса, на октябрь 2023 года Зеленскому не доверяют 22% опрошенных — в мае 2022 года этот показатель составлял всего 7%. Недоверие телемарафону с мая 2022 года также выросло в три раза, до 39%. Доля доверяющих снизилась тоже — с 69% до 48%.

Половина помощи Киеву от Вашингтона уходит на оборонную промышленность США

Около половины всех средств, которые США выделяют на помощь Киеву, расходуются на восстановление американской оборонной промышленности и пополнение запасов Вооруженных сил Соединенных Штатов. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, Вашингтон отправляет украинским войскам устаревшую технику, обновляя свой арсенал.

Сенатор дал изданию интервью, в котором выразил надежду, что новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поддержит дальнейшее выделение помощи Киеву. Макконнел считает, что сенаторам следует принять единый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, в том числе включив в него средства на защиту границ США.

Политики ЕС поедут в США заручаться помощью для Украины

Европейские политики собираются отправиться в Соединенные Штаты, чтобы добиться поддержки Украины со стороны американской общественности. О таких планах заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис газете Politico, отреагировав на призывы представителей Республиканской партии сократить помощь Киеву.

«Нам нужно найти способы привлечь внимание общественности по обеим сторонам Атлантики — не забывая о том, что там есть свой электорат, который видит проблемы под определенным углом», — заявил Габриэлюс.

По его словам, отдельные политики хотят отправиться в американские штаты, чтобы встретиться там с компаниями, которые «продают вооружения и создают рабочие места в США». Глава МИД Литвы считает, что если обычные люди услышат их призывы, то это позволит продолжить помощь Украине.

Габриэлюс не уточнил, представители от каких могут отправиться в США, При этом премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страна и ранее работала в этом направлении, а ее представители уже посещали штат Арканзас.

У Коломойского* окончательно забрали аэропорт Днепра

Верховный суд Украины окончательно постановил передать под контроль государства аэропорт города Днепра — около 20 лет он находился в управлении компании бизнесмена Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, которая представляла интересы городских властей.

Представители предпринимателя пытались обжаловать решения предыдущих инстанций, однако Верховный суд в результате поставил точку в деле. Теперь воздушная гавань должна перейти в управление государства.

Отметим, что сам аэропорт сейчас закрыт, поскольку полеты ограничены из-за боевых действий. Согласно сообщениям украинских СМИ и жалобам властей города, за годы нахождения аэропорта под управлениям Коломойского* его авиакомпании выдавили из воздушной гавани конкурентов, что привело к росту цен на билеты.