В США оценили шансы на спасение удерживаемых ХАМАС заложников

США активно прилагают усилия по спасению людей, которых удерживают боевики палестинского движения ХАМАС, но перспективы освобождения заложников можно оценить как «50 на 50», сообщили источники телекомпании CNN.

Высокопоставленный чиновник американской администрации сообщил, что в переговорах по освобождению заложников участвуют США, Израиль, Катар, Египет и ХАМАС, но решение Израиля расширить масштабы военных действий в Газе усложнило ситуацию, передает ТАСС.

Источник сообщил, что США призывают Израиль объявить «гуманитарные паузы» для выхода заложников и мирных жителей из анклава. При этом попытки договориться с ХАМАС при посредничестве Катара продвигаются медленно, указал телеканал, из-за того, что передача сообщений американской стороны и других из Дохи занимает много времени.

Источник CNN отметил, что основное внимание в ходе переговорного процесса уделяется идее освобождения заложников, которые находятся в руках ХАМАС, в обмен на сторонников радикалов, удерживаемых Израилем.