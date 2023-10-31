Минобороны Китая назвало США главным источником хаоса в мире

США пристрастились к войне. Они не воевали только 16 из более чем 240 лет своего существования. Они построили более 800 зарубежных военных баз в более чем 80 странах и регионах по всему миру. <....> Факты доказали, что США являются фундаментальным источником хаоса в международном порядке, закулисным манипулятором мировых беспорядков, — заявил У Цянь.