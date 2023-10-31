В Грузии назвали невозможным участие Саакашвили в политике

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не сможет заниматься политикой, поскольку работал на другое государство. Об этом заявил глава министерства юстиции страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.

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«Как должен заниматься арестованный человек политической деятельностью? Подобный вопрос, наверное, из юмористического жанра», — сказал Брегадзе.

Глава Минюста назвал невозможным участие экс-президента в политике из-за того, что он, будучи главнокомандующим, покинул свою страну и граждан ради работы на другое государство.