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В Грузии назвали невозможным участие Саакашвили в политике

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не сможет заниматься политикой, поскольку работал на другое государство. Об этом заявил глава министерства юстиции страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.

В Грузии назвали невозможным участие Саакашвили в политике
© Lenta.ru

«Как должен заниматься арестованный человек политической деятельностью? Подобный вопрос, наверное, из юмористического жанра», — сказал Брегадзе.

Глава Минюста назвал невозможным участие экс-президента в политике из-за того, что он, будучи главнокомандующим, покинул свою страну и граждан ради работы на другое государство.

Ранее грузинский депутат Маки Бочоришвили заявила, что Саакашвили мечтает вернуться к власти в стране. По ее словам, он использовал, использует и будет использовать Грузию в своих интересах.

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