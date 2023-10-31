Эксперт оценил роль Турции в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке
Политолог Дмитрий Леви на фоне прошедшего в Стамбуле пропалестинского митинга в разговоре с Рамблером высказался о роли Турции и ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что страна пытается взять на себя роль нового регионального лидера.
Ранее Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем", а также заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа. Кроме того, он подчеркнул, что, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами, а за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также его наследие западных стран.
На мой взгляд, Турция находится в некой ловушке. С одной стороны, это отношения с НАТО, партнерство с Соединенными Штатами, необходимость в хороших отношениях с Европой, с другой стороны, это национальный, религиозный вопрос и вполне понятная позиция касательно того, кого в первую очередь должен поддерживать народ Турции. Это та самая ситуация, когда политики с большей готовностью поддерживали бы Израиль, а вот народ Турции ввиду религиозных особенностей будет поддерживать другую сторону - палестинцев. И тут у политиков нет выбора. Они не могут признаться, что с экономической и политической точек зрения они скорее были бы на стороне Израиля. Поэтому в публичном пространстве Эрдоган вынужден делать громкие заявления, вынужден идти на поводу у общественного мнения, а не на поводу интересов экономики и элит.Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог
В дальнейшем со стороны турецких властей продолжится резкая риторика в адрес Израиля, но при этом в плане действий позиция страны останется нейтральной, считает политолог.
"Турция, скорее всего, в эту историю [палестино-израильский конфликт] вмешиваться не будет, а попытается балансировать и сохранить нейтралитет, ограничившись словесными интервенциями, чтобы не портить отношения, в первую очередь, и с Соединенными Штатами, и с Европейским союзом. В Турции допускают, что ситуация разрешится своим ходом", — сказал эксперт.
Леви вместе с тем высказался о планах Анкары провести международную мирную конференцию по ситуации в секторе Газа.
"Здесь сложилась специфическая ситуация. Да, Турция может предоставить площадку для переговоров, но она не является полностью нейтральным актором, поэтому в данном случае это не совсем та сторона, которая идеально подходит для ведения переговоров. Она неплоха, но и не идеальна. Турция не столько стремится разрешить сам конфликт, сколько разыгрывает карту регионального лидера. Она делает примерно то же самое, что пытается делать Польша. Анкара увидела исторический момент для того, чтобы закрепиться, выделиться и начать играть новые серьезные роли. Это роли нового экономического актора, нового политического актора", — заявил политолог.
По словам Леви, мирные инициативы Анкары направлены на то, чтобы "перезапустить ситуацию".
"За последние годы Европа довольно сильно обидела Турцию. Речь идет об историях, связанных со вступлением страны в Европейский союз, с непризнанием ценностей, с курдским вопросом и так далее. Все это накопилось, и сейчас у Турции появился шанс перевернуть шахматную доску. Поэтому страна участвует во всевозможных переговорных историях, предлагает себя в качестве площадки и по украинской тематике, и по израильской тематике, а если понадобится - то и по тайваньскому вопросу. Главное для нее - это закрепится в качестве регионального лидера, регионального центра сила, регионального центра ведения переговоров, в качестве самостоятельного и ключевого игрока. И это интересно. Можно сказать, что наблюдаем за рождением звезды", — отметил специалист.
Политические инициативы Турции находят поддержку со стороны США и Европы, а также со стороны России, подчеркнул политолог.
"То есть тут существует консенсус касательно того, чтобы Турция была неким центром силы. Другое дело, что на Турцию ревниво смотрит Саудовская Аравия, не вопросы решены с Иорданией, поэтому некоторые вопросы тут остаются. Тем не менее усиление Турции не наступает на пятки всем остальным игрокам, присутствующим в регионе. Поэтому они до определенной степени готовы не припятствовать этому процессу.<...> Я не ожидаю радикальных результатов [от мирных инициатив Турции]. Скорее всего, публичная мирная конференция ни к чему не приведет, все будет решаться в закулисье. Для Израиля доминантной остается роль США. Оттуда идут финансовые потоки, соответственно, и решения так или иначе - процентов на восемьдесят - будут диктоваться Соединенными Штатами. Но при этом на публичных площадках, в медиапространстве Турция будет разыгрывать из себя нового лидера. В этой истории Анкара заработает себе больше, чем кто бы то ни было", — заключил политолог.
В Кремле ранее прокомментировали идею Турции о создании альтернативы Совбезу ООН.