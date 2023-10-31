"То есть тут существует консенсус касательно того, чтобы Турция была неким центром силы. Другое дело, что на Турцию ревниво смотрит Саудовская Аравия, не вопросы решены с Иорданией, поэтому некоторые вопросы тут остаются. Тем не менее усиление Турции не наступает на пятки всем остальным игрокам, присутствующим в регионе. Поэтому они до определенной степени готовы не припятствовать этому процессу.<...> Я не ожидаю радикальных результатов [от мирных инициатив Турции]. Скорее всего, публичная мирная конференция ни к чему не приведет, все будет решаться в закулисье. Для Израиля доминантной остается роль США. Оттуда идут финансовые потоки, соответственно, и решения так или иначе - процентов на восемьдесят - будут диктоваться Соединенными Штатами. Но при этом на публичных площадках, в медиапространстве Турция будет разыгрывать из себя нового лидера. В этой истории Анкара заработает себе больше, чем кто бы то ни было", — заключил политолог.