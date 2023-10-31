В российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек

В российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся свыше 900 человек. Более 500 их них - граждане РФ. Об этом заявила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Она уточнила, что возможность попасть в список на эвакуацию из сектора Газа сохраняется. "Кто не сделал этого ранее, могут с нами связаться", - отметила дипломат.

Зарипова также сообщила, что люди постоянно перемещаются по территории анклава, спасаясь от бомбардировок. "Кто-то находится в школах ООН (БАПОР) соответственно, кто-то в больницах. Все в разных местах. Организованных мест размещения нет", - ответила дипломат на вопрос о местонахождении граждан РФ из списка.