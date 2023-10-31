СМИ сообщили об обсуждении визита Эрдогана в ФРГ

Немецкий таблоид Bild считает, что предстоящий визит в Германию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может спровоцировать «волну антисемитизма» в стране. Эрдоган посетит Берлин 17-18 ноября, где проведет встречи на высоком уровне и подпишет несколько соглашений.

Bild отмечает, что в последнее время Эрдоган сделал несколько резонансных заявлений о войне Израиля и палестинского движения ХАМАС. В частности, в своей речи в Великом национальном собрании Турции 25 октября Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Он назвал членов ХАМАС «группой моджахедов (борцов за правое, священное дело), защищающей свои земли».

Эрдоган отменил все предстоящие визиты турецких официальных лиц в Израиль, в том числе и свой собственный. Позже на митинге в защиту Палестины, собранном в Стамбуле 28 октября, он обвинил Запад в кризисе вокруг сектора Газа и спросил, хотят ли западные страны повторения «войны креста и полумесяца».

После этого лидер молодежного союза немецкой партии ХДС Йоханнес Винкель назвал Эрдогана исламистом, который «ведет агитацию против Израиля — в том числе и в Германии». Винкель раскритиковал президента Турции за «восхваление террористов», отметив, что недавно стало известно о смерти заложницы ХАМАС — гражданки Германии Шани Лук.

«Если Германия еще сохранила хоть каплю самоуважения, сейчас самое время не приглашать Эрдогана», — подчеркнул политик.