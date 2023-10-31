В Париже и пригороде неизвестные помечают дома звездами Давида

В последние дни в нескольких районах Парижа, а также в его северных пригородах — Сент-Уэне и Обервилье — начали появляться антисемитские метки и надписи, сообщает BFMTV. По данным телеканала, неизвестные нанесли на некоторые дома звезды Давида.

Мэрия Сент-Уэна обвинила авторов этих меток в антисемитизме и пообещала принять меры, «которые прольют свет на эти гнусные действия и позволят установить виновных».

Сразу после обнаружения меток для очистки фасада зданий были направлены муниципальные службы, затем мэрия обратилась в полицию.

В Париже метки появились на одном из зданий в 14-м округе. Антуан Гийу, заместитель мэра города, осудил «мерзкие и неприемлемые действия».

По данным BFMTV, примерно в то же время, когда были обнаружены надписи, как минимум три еврейские школы в регионе Иль-де-Франс, а также синагоги и производители кошерной продукции получили угрозы.