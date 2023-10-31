Президент Литвы раскритиковал Орбана за рукопожатие с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским главой Владимиром Путиным. Больше всего он возмутился рукопожатию между ними.

«Недопустимо пожимать руку [Владимиру Путину]», — заявил Гитанас Науседа.

Его слова приводит литовская телерадиокомпания LTR. Он добавил, что выступает против контактов с российским лидером в любом случае. Литовский президент выступил с критикой Орбана во время заседании Европейского совета в Брюсселе.