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Президент Литвы раскритиковал Орбана за рукопожатие с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с российским главой Владимиром Путиным. Больше всего он возмутился рукопожатию между ними.

Президент Литвы раскритиковал Орбана за рукопожатие с Путиным
© РИА Новости

«Недопустимо пожимать руку [Владимиру Путину]», — заявил Гитанас Науседа.

Его слова приводит литовская телерадиокомпания LTR. Он добавил, что выступает против контактов с российским лидером в любом случае. Литовский президент выступил с критикой Орбана во время заседании Европейского совета в Брюсселе.

Виктор Орбан гордится тем, что Венгрия смогла сохранить связь с Россией. За это его назвали «троянским конем России» в ЕС. В середине октября Путин и венгерский премьер провели переговоры в Пекине, где и обменялись рукопожатием.