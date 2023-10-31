Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

«По договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было», — сказал он. Белорусский лидер уточнил, что ответственность за нарушение сроков ввода станции несет российская сторона.

По его словам, Россия предложила варианты и по цене на свежее ядерное топливо (будет как для станций в РФ), а также по гарантийному сроку на пять лет. Лукашенко спросил чиновников, удовлетворяет ли это белорусскую сторону, отметив, что республике хватает электричества, но есть договор.