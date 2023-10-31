Дипломат привел на праздник своих детей, рожденных в барке с Эван Райан. Сын был одет в майку и брюки защитного цвета, в которых на публике регулярно появляется Зеленский, а дочь в костюм в цветах флага Украины. В таком виде Блинкен подвел их к президенту США Джо Байдену, у которого они попросили конфет. Он поприветствовал их и угостил сладостями в маленьких коробочках с президентской печатью.