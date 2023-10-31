Блинкен отправил своего сына в костюме Зеленского за подарками к Байдену
Сын госсекретаря США Энтони Блинкена пришел на празднование Хэллоуина в Белом доме в костюме Владимира Зеленского. Об этом сообщает Sky News.
Дипломат привел на праздник своих детей, рожденных в барке с Эван Райан. Сын был одет в майку и брюки защитного цвета, в которых на публике регулярно появляется Зеленский, а дочь в костюм в цветах флага Украины. В таком виде Блинкен подвел их к президенту США Джо Байдену, у которого они попросили конфет. Он поприветствовал их и угостил сладостями в маленьких коробочках с президентской печатью.
Отметим, что на праздник наряжались не только дети, но и официальные лица. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер была одета в костюм ангела, а первая леди США Джилл Байден оделась как ее кошка Уиллоу — костюм включал кошачьи ушки, хвост и черный пояс.