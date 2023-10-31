Суд финского города отменил решение мэра о сносе памятника Ленину

Административный суд города Турку отменил решение мэра о демонтаже памятника Ленину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

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Так, административный закон устанавливает, что удаление принадлежащей муниципалитету статуи с городского ландшафта является вопросом, который находится на усмотрении города, подчеркивает издание. Согласно заявлению горсовета Турку, мэр принял решение о сносе, основываясь на своих общих полномочиях.

Суд счел, что мэр Турку превысил свои полномочия, когда принял решение демонтировать памятник. Он пришел к выводу, что тот факт, что мэр управляет деятельностью муниципалитета, не означает, что он обладает достаточными полномочиями, которые дали бы ему право принимать такие решения. В результате Административный суд установил, что решение мэра должно быть аннулировано.