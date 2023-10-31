Байден раскритиковал NYT за статью об ударе Израиля по больнице в Газе

Президент США Джо Байден резко раскритиковал газету The New York Times (NYT) за ее публикацию о том, что по больнице "Аль-Ахли" в городе Газа ударили силы Армии обороны Израиля. Американский лидер указал, что материал мог "привести к эскалации конфликта", сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

По его информации, Байден "обрушился на газету с критикой" в ходе закрытого заседания в Белом доме на прошлой неделе. Поводом стала статья NYT, в которой издание "распространило заявление [палестинского движения] ХАМАС" о том, что за ударом по больнице в секторе Газа 17 октября стоят израильские военные. Портал указывает со ссылкой на источники, что президент назвал подобный заголовок "безответственным" и подчеркнул, что он "мог спровоцировать эскалацию [конфликта] на Ближнем Востоке". Президент также "был особенно разочарован" тем, что статья "появилась именно в американской газете".