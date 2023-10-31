Блинкен одел сына в костюм Зеленского и отправил за подарками к Байдену

Госсекретарь США Энтони Блинкен привел своих детей на вечеринку в Белом доме по случаю Хеллоуина с необычных образах, кадры с мероприятия опубликовал канал Sky News. Глава американской дипломатии одел сына в президента Украины Владимира Зеленского, а на дочери была одежда цветов украинского флага.

Судя по кадрам, на мальчике был свитшот цвета хаки, в который обычно облачается украинский лидер во время своих иностранных визитов или выступлений, однако вместо герба на одежде у ребенка были скрещенные флаги США и Украины. На дочери дипломата было платье яркого синего оттенка, а вокруг шеи повязан желтый платок. По традиции, дети подошли к президенту США за порцией сладостей.

Первая леди Джилл Байден на мероприятии предстала в образе кошки, у нее на голове был ободок с ушами, а на платье сзади был прикреплен хвост. Сам президент США, который раздавал детям подарки, видимо, пришел в образе самого себя. Он пытался общаться с детьми, но на лицах малышей было в основном замешательство.