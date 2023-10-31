В Госдепе прокомментировали причастность Киева к беспорядкам в Дагестане

Госдепартамент США считает, что руководство Украины не имеет отношения к беспорядкам в Дагестане. Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы американской администрации Мэттью Миллер.

«Это выглядело как погром», — заявил он журналистам, подтвердив, что смотрел видео событий в Дагестане.

Миллер подчеркнул, что Вашингтон осуждает «антисемитские выступления с применением насилия», которые угрожают израильтянам и евреям. Миллер также заявил, что Соединенные Штаты «призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты», а также призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

Напомним, что массовые беспорядки произошли вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Люди зашли в здание аэропорта и проникли на аэродром, откуда их позднее вытеснили сотрудники правоохранительных органов.