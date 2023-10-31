Посол Израиля отверг обвинения в атаке ЦАХАЛа мирных жителей Газы

Посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что ЦАХАЛ не атакует мирных жителей на территории сектора Газа. В интервью газете «Rheinische Post» он рассказал, что ХАМАС использует палестинцев как живой щит.

«Мы не нападаем на невинных мирных жителей. Но мы имеем дело с противником, который идеологически лжет собственному населению и использует его как живой щит», — заявил Просор, комментируя положение гражданского населения в анклаве.

Он подчеркнул, что в ответ на призывы Израиля уходить на юг сектора Газа, ХАМАС «атакует собственный народ».

«Когда появляются ужасные кадры из Газы, я надеюсь, что многие вспомнят, что поставлено на карту – существование Израиля. У нас нет другого выбора», — констатировал дипломат.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.