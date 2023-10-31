Названа главная мечта Саакашвили

«Саакашвили живет единственной мечтой о том, чтобы как-то вернуться к власти в Грузии, и он использует для этого все», — подчеркнула депутат. Она заключила, что политик стремится к власти уже достаточно давно, он использовал, использует и будет использовать Грузию в своих интересах.