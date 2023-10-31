Президент Израиля высказался по поводу беспорядков в Махачкале

«Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый. Это было похоже на погром. Слава богу, власти в конце концов его предотвратили», — резюмировал глава страны.

Ранее имам мечети из палестинского лагеря беженцев Айн аль-Хельве на юге Ливана Айман аль-Шукайри заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы нельзя назвать благими и угодными воле Аллаха. По его словам, происходящее в секторе Газа вызывает у всех мусульман «горькие и раздирающие эмоции», но это не является оправданием для насилия против мирных людей. Имам отметил, что с болью смотрел на флаги Палестины, мелькавшие у собравшихся в аэропорту людей, и боялся, что разъяренная толпа может сделать с евреями, которые могли быть непричастны к страданиям людей в Газе.