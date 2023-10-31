AP: Израиль рассматривал переселение 2,3 млн жителей Газы в Египет

Власти Израиля признали наличие плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей из сектора Газа в Египет. Об этом пишет агентство AP со ссылкой на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Документ был подготовлен 13 октября. В аппарате премьер-министра отнеслись к нему как к возможному плану действий. Однако предметного обсуждения со спецслужбами не велось.

План исключает передачу сектора Газа под контроль Палестинской администрации. Создание нового правительства в анклаве также не рассматривается.

Наличие такого документа вызвало недовольство в Палестине. Официальный представитель президента страны Махмуда Аббаса заявил, что власти Палестины выступают против перемещения людей из сектора Газа куда бы то ни было. В Палестине план считают красной линией, которую не позволят пересечь.