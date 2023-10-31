AP: Израиль рассматривал переселение 2,3 млн жителей Газы в Египет
Власти Израиля признали наличие плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей из сектора Газа в Египет. Об этом пишет агентство AP со ссылкой на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Документ был подготовлен 13 октября. В аппарате премьер-министра отнеслись к нему как к возможному плану действий. Однако предметного обсуждения со спецслужбами не велось.
План исключает передачу сектора Газа под контроль Палестинской администрации. Создание нового правительства в анклаве также не рассматривается.
Наличие такого документа вызвало недовольство в Палестине. Официальный представитель президента страны Махмуда Аббаса заявил, что власти Палестины выступают против перемещения людей из сектора Газа куда бы то ни было. В Палестине план считают красной линией, которую не позволят пересечь.
Ранее издание The Financial Times сообщило, что Нетаньяху пытался убедить лидеров европейских стран надавить на Египет для приема беженцев из сектора Газа. В Египте в ответ на это пригрозили отправить беженцев из Газы в страны Евросоюза.