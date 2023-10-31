В конгресс США внесли законопроект о поддержке Израиля без Украины

В Палату представителей американского Конгресса внесен проект закона о предоставлении Иерусалиму экстренной дополнительной помощи в 14,3 млрд долларов в отрыве от остальных запросов главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов, сообщает РИА Новости.

Как сказано в документе, «обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели».

Сумма средств на нужды Израиля соответствует тому объему, о котором просил президент США в рамках своего «пакетного» запроса к законодателям. Однако в отличие от предложения Байдена, подготовленный республиканцами документ не предусматривает средств на поддержку прочих союзников Вашингтона.