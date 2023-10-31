Япония ввела новые санкции против руководства ХАМАС

Правительство Японии на заседании кабмина утвердило пакет дополнительных санкций в отношении членов руководства палестинского движения ХАМАС в связи с атакой на Израиль 7 октября. В него было добавлено девять человек и одна организация, чьи активы будут заморожены.

По данным МИД Японии, в список вошли, в частности, граждане Палестины, Судана, Иордании и Египта, а также одна компания, занимающаяся куплей-продажей криптовалюты. В общей сложности в японские санкционные списки в отношении лиц, связанных с ХАМАС, входит 47 физлиц и компаний. Всего же в рамках соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН японская сторона ввела санкции в отношении 517 членов различных террористических организаций, включая движение "Талибан"(запрещено в РФ).

Японское правительство неоднократно подчеркивало, что осуждает "террористические атаки ХАМАС на Израиль", в то же время призывая все стороны конфликта к соблюдению международного права.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против участников движения ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) в связи с атакой палестинских боевиков на Израиль 7 октября.