В бундестаге обсудили атаку Крыма немецкими беспилотниками

Депутат бундестага (немецкого парламента) от партии "Альтернатива для Германии " (АдГ) Петр Быстрон запросил у правительства ФРГ объяснения по поводу того, что Украина ранее атаковала Крымский полуостров с применением немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на обращение депутата.

17 июля Украина в очередной раз атаковала Крымский мост, на этот раз - с помощью морских дронов. С весны 2022 года украинские Вооруженные силы лишены доступа к Азовскому морю, и пока неясно, как именно им удалось прорваться к мосту. "Газета.Ru" рассказывает, какие дроны могли это сделать, приводит несколько возможных сценариев прорыва к Керчи, а также выяснила, как для защиты моста можно использовать опыт немцев во Второй мировой войне. Еще одна попытка ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотников произошла 21 сентября.