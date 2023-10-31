В бундестаге обсудили атаку Крыма немецкими беспилотниками
Депутат бундестага (немецкого парламента) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон запросил у правительства ФРГ объяснения по поводу того, что Украина ранее атаковала Крымский полуостров с применением немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на обращение депутата.
"Есть у федерального правительства информация о том, атаковала ли Украина Крым немецкими надводными беспилотниками?" - указывается в заявлении.
Быстрон также спросил, какую позицию по данному инциденту занимает правительство Германии. Ему ответил представитель кабинета министров ФРГ Томас Баггер.
"Правительство не располагает какими-либо сведениями", - сказал последний.
17 июля Украина в очередной раз атаковала Крымский мост, на этот раз - с помощью морских дронов. С весны 2022 года украинские Вооруженные силы лишены доступа к Азовскому морю, и пока неясно, как именно им удалось прорваться к мосту. "Газета.Ru" рассказывает, какие дроны могли это сделать, приводит несколько возможных сценариев прорыва к Керчи, а также выяснила, как для защиты моста можно использовать опыт немцев во Второй мировой войне. Еще одна попытка ВСУ атаковать Крым с помощью беспилотников произошла 21 сентября.