Bloomberg: мирный саммит Зеленского в Мальте закончился провалом

Страны Глобального Юга не проявили интерес к «мирной формуле» Украины, их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт, сообщает Bloomberg по итогам прошедшего на выходных на Мальте мирного саммита.

По словам собеседников, знакомых с этим вопросом, переговоры о ключевых принципах, необходимых для установления справедливого и прочного мира на Украине, перемежались дискуссиями о гуманитарном кризисе в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке рискует распространиться на более широкий регион. Несмотря на большое количество присутствующих, встреча на Мальте была омрачена отсутствием Китая. В число участников средиземноморского островного государства входили Бразилия, Индия, Южная Африка и Мексика. Конференция последовала за аналогичными собраниями в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. Пекин направил делегата на последнее мероприятие.

Большинство союзников считают, что участие Китая и лидеров стран Глобального Юга имеет решающее значение для реализации проекта. Союзники разделились по вопросу реакции на войну Израиля и ХАМАС. Лидеры Европейского Союза на саммите на прошлой неделе часами согласовывали формулировку совместного заявления, но впоследствии изо всех сил пытались преодолеть разногласия. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на прошлой неделе, призывающая к гуманитарному перемирию, продемонстрировала эти разногласия. Некоторые, включая Францию и Испанию, проголосовали «за», другие, такие как Германия и Италия, воздержались, тогда как группа, включающая Хорватию и Чехию, проголосовала вместе с США «против».