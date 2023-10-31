В Германии рассказали о провале Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений. Об этом для Spiegel написал Кристоф Шульт.

По словам журналиста, эмир Катара очень рассердился, узнав, что сказала Бербок о нем в эфире немецкого телеканала ZDF. В преддверии встречи она также уточняла, что одной из ключевых тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — отметила глава МИД Германии.

В публикации отмечается, что подобные заявления со стороны «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи. Однако эмир Катара все же согласился провести переговоры с министром в Берлине.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», — заключил Шульт.