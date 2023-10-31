В Союзе староверов заявили о совпадении мнений Путина и Папы Римского о Газе
Папа Римский Франциск разделяет взгляд российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Как заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом, речь идет о способе решения палестино-израильского конфликта.
Папа Римский призывает к построению, как Израиля, так и независимой Палестины, а также к прекращению огня и перемирию, открытию гуманитарных коридоров, немедленному освобождению всех заложников, взятых 7 октября.
Позиция президента России заключается в том, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы. Она предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.