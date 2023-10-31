В Союзе староверов заявили о совпадении мнений Путина и Папы Римского о Газе

Как заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с понтификом, речь идет о способе решения палестино-израильского конфликта.

Папа Римский призывает к построению, как Израиля, так и независимой Палестины, а также к прекращению огня и перемирию, открытию гуманитарных коридоров, немедленному освобождению всех заложников, взятых 7 октября.