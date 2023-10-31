Израиль пригрозил остановить поставки помощи палестинцам
Поставки гуманитарной помощи, предназначенные мирным жителям Палестины, будут остановлены, если выяснится, что их захватил ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.
Из заявления следует, что гуманитарная помощь предоставляет Иерусалиму «важную свободу действий» в конфликте. Она поступает из международных источников, а не из Израиля.
Речь идет о продуктах питания и медикаментах, которые были физически проверены и досмотрены сотрудниками израильских служб безопасности и доставлены через Египет. Гуманитарная помощь предназначена для гражданского населения.
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