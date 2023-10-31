Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН

«Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников. Мы работаем с желтой звездой как символом гордости», — сказал Гилад Эрдан в видеоролике, опубликованном Совбезом ООН на официальном сайте.