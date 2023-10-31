Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами прокомментировал ситуацию в новых регионах России, присоединившихся к стране в 2022 году. Видео его выступления опубликовано в социальной сети Х.

Рамасвами назвал новые регионы России русскоговорящими и подчеркнул, что их жители не считают себя частью Украины.

«Большинство живущих там людей даже не считают себя частью Украины, и у этих регионов не было представителей в украинском парламенте на протяжении большей части десятилетия», — отметил он.

По мнению политика, американцы оказались в «ловушке», поскольку забыли про запрет 11 оппозиционных партий на Украине. Власти Киева также консолидировали все СМИ в стране в единую структуру и стали вести враждебную политику против христиан.