Премьер Словакии оценил выступление Зеленского в Евросовете

Премьер Словакии заявил, что выступление Зеленского не заинтересовало Евросовет
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского было встречено участниками состоявшегося 26 октября заседания Евросовета без какого-либо интереса. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в выступлении, опубликованном в понедельник на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Я вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса, - сказал глава правительства. - Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах [высших законодательных органов], как это было недавно в Соединенных Штатах".
По словам Фицо, в Евросовете "чувствовалась ужасная усталость" от дебатов по Украине.
"Евросоюз слепо копирует политику администрации [президента США Джо Байдена] вместо того, чтобы предложить решение для достижения мира, и лишь выдает деньги и оружие Киеву", - подчеркнул премьер, добавив, что у сообщества отсутствует собственная внешняя политика.
"Война зашла в патовую ситуацию <...>. Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ", - указал он.