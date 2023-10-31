Премьер Словакии оценил выступление Зеленского в Евросовете

"Я вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса, - сказал глава правительства. - Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах [высших законодательных органов], как это было недавно в Соединенных Штатах".