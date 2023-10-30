Постпред Палестины в ООН обратился к жителям Дагестана

Палестинский полпред обратился к жителям Дагестана
Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши призвал жителей Дагестана «соблюдать закон». Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом Крайши добавил, что реакция дагестанцев на обострение палестино-израильского конфликта ему «по-человечески понятна».
«Это по-человечески понятно. Но мы всегда просим наших сторонников уважать закон, даже в эти трудные времена. Но эта поддержка действительно ценится, поддержка нужна везде», — заявил он.
29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после посадки туда рейса из Тель-Авива. Согласно имеющимся данным, прорвавшиеся хотели найти там прибывших в Дагестан граждан Израиля. Позже в МИД России заявили, что произошедшее является результатом провокации.
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