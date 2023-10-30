Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с американским президентом Джо Байденом пообещал помочь значительно увеличить поставки гумпомощи в сектор Газа, рассказали в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости .

Ранее в США опровергли возможность отправки войск для участия в конфликте в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США не исключают вероятности задействовать силы страны для освобождения заложников на упомянутой территории.