Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с американским президентом Джо Байденом пообещал помочь значительно увеличить поставки гумпомощи в сектор Газа, рассказали в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
В Белом доме раскрыли детали разговора политиков.
Ранее в США опровергли возможность отправки войск для участия в конфликте в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США не исключают вероятности задействовать силы страны для освобождения заложников на упомянутой территории.
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