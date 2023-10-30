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Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с американским президентом Джо Байденом пообещал помочь значительно увеличить поставки гумпомощи в сектор Газа, рассказали в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Нетаньяху
© globallookpress.com

В Белом доме раскрыли детали разговора политиков.

Китай изменил позицию относительно палестино-израильской войны

Ранее в США опровергли возможность отправки войск для участия в конфликте в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США не исключают вероятности задействовать силы страны для освобождения заложников на упомянутой территории.

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