Белый дом: прекращение огня в Газе пошло бы на пользу только ХАМАС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг повторные призывы к прекращению огня в секторе Газа, утверждая, что оно пошло бы на пользу только радикальному палестинскому движению ХАМАС .

"Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только ХАМАС, - заявил Кирби на регулярном брифинге для журналистов. - Прямо сейчас от этого выиграет только ХАМАС, поскольку Израиль продолжает проводить операции против его руководства".