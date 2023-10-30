В Словакии заявили о зашедшем в тупик украинском конфликте

Конфликт на Украине оказался в «тупиковой ситуации», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС.

© Lenta.ru

По мнению политика, «настало время напрасных потерь людей без каких-либо результатов».

«Военный конфликт на Украине зашел полностью в тупиковую ситуацию», — подчеркнул он.

Премьер объяснил, что Словакия имеет иную точку зрения на кризис на Украине, в отличие от других стран Евросоюза. Он добавил, что финансовая поддерка Киева не привела к каким-либо результатам в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. При этом она продолжит оказывать гуманитарную и гражданскую помощь.