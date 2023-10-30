Палестинский полпред оценил позицию России по ситуации в Газе
Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что его страна высоко ценит позицию России по ситуации в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что вето США на резолюцию России в Совете Безопасности ООН вызывает у него сожаление.
«Я думаю, что роль России и президента Владимира Путина всегда ценилась с нашей стороны, и я надеюсь, что они смогут что-то сделать. Россия всегда поддерживала наше правое дело. Поэтому мы очень ценим то, что Россия делает для нас. И речь идет не только о нынешней ситуации, это историческая поддержка вопроса о Палестине», — рассказал Крайши.
Помимо этого постпред добавил, что не знает, когда Москву посетит лидер палестинской автономии Махмуд Аббас.
Ранее с подобной оценкой российской позиции выступил один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания.