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Палестинский полпред оценил позицию России по ситуации в Газе

Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что его страна высоко ценит позицию России по ситуации в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Палестинский полпред оценил позицию России по ситуации в Газе
© globallookpress.com

Он также добавил, что вето США на резолюцию России в Совете Безопасности ООН вызывает у него сожаление.

«Я думаю, что роль России и президента Владимира Путина всегда ценилась с нашей стороны, и я надеюсь, что они смогут что-то сделать. Россия всегда поддерживала наше правое дело. Поэтому мы очень ценим то, что Россия делает для нас. И речь идет не только о нынешней ситуации, это историческая поддержка вопроса о Палестине», — рассказал Крайши.

Помимо этого постпред добавил, что не знает, когда Москву посетит лидер палестинской автономии Махмуд Аббас.

Ранее с подобной оценкой российской позиции выступил один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания.

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