В Госдепе отреагировали на призыв исключить Турцию из НАТО
Вашингтон полагает, что Турция, несмотря на определенные разногласия с США, остается продуктивным участником Североатлантического альянса, рассказал на брифинге глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.
Ранее ряд американских конгрессменов выступил с инициативой по исключению Турции из НАТО на фоне резких выступлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины.
Миллер напомнил, что ранее у США с Анкарой также были разногласия по различным вопросам геополитики.
Вместе с тем, Вашингтон считает Турцию «продуктивным и полезным членом НАТО», подчеркнул чиновник.
По его словам, власти США продолжают работать с руководством страны по вопросам, по которым возможно взаимодействие. В том случае, если возникают проблемные ситуации, Госдеп информирует о них турецкую сторону, констатировал глава пресс-службы.
Напомним, что Турция, Венгрия, Словакия, Сербия пытаются вести сбалансированную международную политику. Действия и высказывания руководителей этих стран критикуют их коллеги из Вашингтона и Брюсселя.