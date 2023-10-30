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В Госдепе отреагировали на призыв исключить Турцию из НАТО

Вашингтон полагает, что Турция, несмотря на определенные разногласия с США, остается продуктивным участником Североатлантического альянса, рассказал на брифинге глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

В Госдепе отреагировали на призыв исключить Турцию из НАТО
© globallookpress.com

Ранее ряд американских конгрессменов выступил с инициативой по исключению Турции из НАТО на фоне резких выступлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины.

Миллер напомнил, что ранее у США с Анкарой также были разногласия по различным вопросам геополитики.

Вместе с тем, Вашингтон считает Турцию «продуктивным и полезным членом НАТО», подчеркнул чиновник.

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По его словам, власти США продолжают работать с руководством страны по вопросам, по которым возможно взаимодействие. В том случае, если возникают проблемные ситуации, Госдеп информирует о них турецкую сторону, констатировал глава пресс-службы.

Напомним, что Турция, Венгрия, Словакия, Сербия пытаются вести сбалансированную международную политику. Действия и высказывания руководителей этих стран критикуют их коллеги из Вашингтона и Брюсселя.

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