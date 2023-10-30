Госдеп прокомментировал призыв исключить Анкару из НАТО

"Это, разумеется, не первый раз, когда мы не соглашаемся с руководством Турции. Однако мы все еще считаем их продуктивным и полезным членом НАТО. И мы продолжим работать с ними по вопросам, по которым согласны. А также ясно давать им понять, когда между нами имеются разногласия", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.