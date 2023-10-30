Вучичу предложили распустить парламент Сербии

При этом ранее Вучич сообщил, что в начале ноября будет объявлена дата проведения внеочередных парламентских выборов, вместе с которыми пройдут муниципальные выборы и волеизъявление в автономном крае Воеводина. Как уточнили в пресс-службе кабмина, это волеизъявление «обеспечит большую степень демократичности, снижение напряжения между различными сторонами общества», а также свободному выражению мнений о продвижении в Сербии европейских ценностей.