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Вучичу предложили распустить парламент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич получил предложение от местного правительства назначить дату проведения выборов парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучичу предложили распустить парламент Сербии
© globallookpress.com

«Правительство республики Сербия направило сегодня обоснованное предложение президенту республики распустить Народную Скупщину и назначить дату выборов народных депутатов», — рассказали в пресс-службе сербского кабмина.

При этом ранее Вучич сообщил, что в начале ноября будет объявлена дата проведения внеочередных парламентских выборов, вместе с которыми пройдут муниципальные выборы и волеизъявление в автономном крае Воеводина. Как уточнили в пресс-службе кабмина, это волеизъявление «обеспечит большую степень демократичности, снижение напряжения между различными сторонами общества», а также свободному выражению мнений о продвижении в Сербии европейских ценностей.

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«Также члены правительства приняли на заседании решения о роспуске скупщины города Белграда и формировании временного органа города Белграда, такие же решения приняты и в отношении еще 64 городов и органов местного самоуправления Сербии», — сказано в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии призвала Сербию признать независимость Косова.

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