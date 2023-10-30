Вучичу предложили распустить парламент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич получил предложение от местного правительства назначить дату проведения выборов парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Правительство республики Сербия направило сегодня обоснованное предложение президенту республики распустить Народную Скупщину и назначить дату выборов народных депутатов», — рассказали в пресс-службе сербского кабмина.
При этом ранее Вучич сообщил, что в начале ноября будет объявлена дата проведения внеочередных парламентских выборов, вместе с которыми пройдут муниципальные выборы и волеизъявление в автономном крае Воеводина. Как уточнили в пресс-службе кабмина, это волеизъявление «обеспечит большую степень демократичности, снижение напряжения между различными сторонами общества», а также свободному выражению мнений о продвижении в Сербии европейских ценностей.
«Также члены правительства приняли на заседании решения о роспуске скупщины города Белграда и формировании временного органа города Белграда, такие же решения приняты и в отношении еще 64 городов и органов местного самоуправления Сербии», — сказано в сообщении.
Ранее глава Еврокомиссии призвала Сербию признать независимость Косова.