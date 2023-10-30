Израиль заявил, что хотел бы поддерживать нормальные отношения с Россией

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Израиля заинтересованы в поддержании нормальных отношений с Россией , которые усложнились в последние годы, однако у израильской стороны вызывает беспокойство укрепление связей Москвы и Тегерана . Об этом заявил министр стратегического планирования Рон Дермер.

"У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет", - сказал он на пресс-конференции, выступая вслед за премьер-министром Биньямином Нетаньяху. "Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией. Мы, конечно, очень обеспокоены по поводу связей между Ираном и Россией", - добавил Дермер.