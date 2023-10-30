В Белом доме прокомментировали рост антисемитизма в мире
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что рост мирового антисемитизма в Белом доме считают «опасным и неприемлемым». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
По словам Кирби, в прошлом году число антисемитских «инцидентов» в США стало самым большим с 1979 года.
«В этом году, в 2023-м, мы продолжаем видеть этот подъем. Это опасно, это неприемлемо в мире и, конечно, здесь в Соединенных Штатах Америки», — заявил он.
Кирби также добавил, что после обострения палестино-израильского конфликта власти США предприняли дополнительные усилия для отслеживания и предотвращения угроз еврейской общине. Аналогичные действия были предприняты и для мусульманской общины — Кирби подчеркнул, что Белый дом считает любые подобные угрозы «неприемлемыми в США 2023 года».
Ранее пресс-секретарь Байдена подвергся резкой критике за «преуменьшение проблемы антисемитизма».