Шольц прокомментировал убийство немки Шани Лук в Газе

Палестинское движение ХАМАС должно понести ответственность за гибель гражданки ФРГ Шани Лук, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Welt. Он добавил, что смерть девушки показала «всю глубину варварства» организации.

Ранее в СМИ появились публикации о гибели молодой женщины. Позднее президент Израиля Ицхак Герцог уточнил, что Лук была обезглавлена.

«Оно [движение] должно быть привлечено к ответственности», — подчеркнул Шольц.

Напомним, что немка попала в плен к ХАМАС 7 октября 2023 года, во время нападения боевиков организации на место проведения фестиваля Supernova Sukkot Gathering.

Бойцы ХАМАС снимали все свои действия на камеры и выкладывали ролики и фотографии в интернет. На одном из видео Рикарда Лук заметила и опознала по характерной татуировке свою изувеченную дочь (у девушки как минимум были сломаны ноги).