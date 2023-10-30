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Шольц призвал наказать ХАМАС за убийство немки Шани Лук

Палестинское движение ХАМАС должно понести ответственность за гибель гражданки ФРГ Шани Лук, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Welt. Он добавил, что смерть девушки показала «всю глубину варварства» организации.

Шольц прокомментировал убийство немки Шани Лук в Газе
© globallookpress.com

Ранее в СМИ появились публикации о гибели молодой женщины. Позднее президент Израиля Ицхак Герцог уточнил, что Лук была обезглавлена.

«Оно [движение] должно быть привлечено к ответственности», — подчеркнул Шольц.

Напомним, что немка попала в плен к ХАМАС 7 октября 2023 года, во время нападения боевиков организации на место проведения фестиваля Supernova Sukkot Gathering.

Бойцы ХАМАС снимали все свои действия на камеры и выкладывали ролики и фотографии в интернет. На одном из видео Рикарда Лук заметила и опознала по характерной татуировке свою изувеченную дочь (у девушки как минимум были сломаны ноги).

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Рикарда обратилась к ХАМАС с просьбой отпустить ее ребенка, а к властям Германии и Израиля — с призывом сделать все возможное для возвращения заложницы.

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