Литва вручила Белоруссии ноту в связи с угрозами в свой адрес

Литва вручила ноту протеста Белоруссии в связи с высказываниями официальных лиц, в которых содержались угрозы в адрес Вильнюса. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

"В министерство иностранных дел был вызван представитель посольства Белоруссии в Литве, которому вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

Нота вызвана высказываниями, опубликованными изданием "Вечерний Минск", первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павла Муравейко. Он заявил, что Литва фактически запретила Белоруссии перемещать свои товары через границу, что дает основания, чтобы прорубить жизненно важный коридор силой оружия.

"Эти утверждения могут быть поняты как открытые угрозы нападения на Литву, что является абсолютно неприемлемым", - отметил МИД.

В июле Вильнюс ввел ужесточенные правила транзита товаров через РФ и Белоруссию. Правительство установило 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.