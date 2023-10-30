Швейцария готова обсудить с Россией украинскую «формулу мира»

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что его страна готова обсудить с Россией украинскую «формулу мира». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов», — заявил он.

Это предложение прозвучало после того, как в рамках «формулы мира» Швейцария стала членом рабочей группы по пункту «ядерная безопасность». Кроме того, власти страны также выразили желание стать частью рабочей группы по пунктам «продовольственная безопасность» и «подтверждение прекращения войны». Эльчингер предложил обсудить с Россией именно эти три пункта.