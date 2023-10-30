Фото Медведчука использовали для фейка об арестованном генерале Израиля

Некоторые палестинские аккаунты в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) распространили фото председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, выдав его за полковника Армии Израиля (ЦАХАЛ).

В соцсети появились сообщения о якобы задержании полковника ЦАХАЛ Ицхака Брика, сопровождающиеся фотографией Медведчука, задержанного СБУ в прошлом году, передает телеканал «Звезда».

В МИД Израиля заявили, что офицера с таким фото в армии нет.

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