Военный эксперт: результаты выборов на Украине не будут признаны в случае их проведения

«Выборы как таковые нереальны в условиях боевых действий, так как они не будут легитимизированы ни одной из сторон. Поэтому эта вся риторика направлена на отвлечение внимания от конкретных проблем и потерь на всех оперативно-стратегических направлениях, от колоссальной нехватки мобилизационного ресурса и уменьшения траншей, связанных с поставками вооружений и финансированием ВСУ. Поэтому никаких выборов не будет».