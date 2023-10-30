Военный эксперт: результаты выборов на Украине не будут признаны в случае их проведения
Заявления о том, что они состоятся, направлены на отвлечение внимания от поражений в зоне СВО и проблем с финансированием ВСУ.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил эксперт бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.
«Выборы как таковые нереальны в условиях боевых действий, так как они не будут легитимизированы ни одной из сторон. Поэтому эта вся риторика направлена на отвлечение внимания от конкретных проблем и потерь на всех оперативно-стратегических направлениях, от колоссальной нехватки мобилизационного ресурса и уменьшения траншей, связанных с поставками вооружений и финансированием ВСУ. Поэтому никаких выборов не будет».
В конце лета Владимир Зеленский допустил своё участие в выборах президента Украины в 2024 году. По словам украинского лидера, во время военного положения голосование проводить нельзя, однако закон можно изменить.
«В 2024 году, если будет идти война и будут выборы, то я никогда в жизни не брошу свою страну. Потому что я гарант конституции, я её защищаю, что бы ни случилось», — сказал Зеленский в интервью португальской телекомпании RTP.
До избрания президентом в 2019 году Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах баллотироваться на второй срок не намерен. Согласно конституции Украины, президентские выборы должны состояться в марте будущего года.