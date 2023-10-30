Родственники похищенных ХАМАС израильтян вышли на демонстрацию в Тель-Авиве

Родственники и друзья израильтян, которые были взяты в заложники бойцами ХАМАС, вышли на демонстрацию в Тель-Авиве. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что вышедшие на улицу израильтяне развешивают по городу фотографии похищенных, а также плакаты с призывами вернуть заложников домой. Кроме того, портреты похищенных граждан Израиля также транслируются на одном из рекламных баннеров Тель-Авива.