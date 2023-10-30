Родственники похищенных ХАМАС израильтян вышли на демонстрацию в Тель-Авиве
Родственники и друзья израильтян, которые были взяты в заложники бойцами ХАМАС, вышли на демонстрацию в Тель-Авиве. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что вышедшие на улицу израильтяне развешивают по городу фотографии похищенных, а также плакаты с призывами вернуть заложников домой. Кроме того, портреты похищенных граждан Израиля также транслируются на одном из рекламных баннеров Тель-Авива.
7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС совершило массированную атаку на приграничные районы Израиля. Во время атаки бойцы ХАМАС практиковали захват заложников среди мирного населения и военных Израиля. Позже в самом ХАМАС заявили, что удерживают около 250 израильских заложников.
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