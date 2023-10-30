В ЕС нашли место для мирного саммита по Ближнему Востоку

«Боррель согласился с тем, что нынешний конфликт вынуждает международное сообщество взять на себя политические обязательства сделать решение о двух государствах [речь о создании независимой Палестины рядом с Израилем] реальным. Он добавил, что спустя 30 лет после договоренностей в Осло мало или вообще ничего не было сделано для решения этого вопроса», — говорится в сообщении.