Глава офиса президента Украины Андрей Ермак передумал рекомендовать к прочтению статью из американского журнала Time, в которой говорится, что глава украинского государства Владимир Зеленский считает себя преданным лидерами Запада и что украинские военные отказываются выполнять его приказы о наступлении.

Сначала Ермак разместил в Telegram-канале ссылку на статью журнала Time и написал: "Очень важный репортаж. Рекомендую всем прочитать". Однако через некоторое время он удалил эту запись.

Автор статьи в журнале Time написал со ссылкой на одного из членов команды Зеленского, что тот потерял "блеск оптимизма" и перестал шутить во время совещаний с военным командованием. Другой представитель окружения Зеленского заявил американскому журналисту, что президент Украины чувствует себя преданным своими западными союзниками, потому что они не поставили Украине столько вооружений, сколько запрашивал Киев. В беседе с автором статьи Зеленский признал, что западные союзники начинают уставать от конфликта на Украине.

"Усталость от войны накатывает волной. Вы видите это в Соединенных Штатах, в Европе", - приводит автор статьи слова Зеленского.

У некоторых советников украинского президента также вызывает беспокойство его вера в то, что боевые действия закончатся благоприятно для Киева, отмечает Time.

"Он обманывает себя, - с разочарованием сказал автору статьи один из ближайших помощников Зеленского - У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это".

По мнению некоторых помощников Зеленского, его упрямство помешало Киеву разработать новую стратегию. Один из них сообщил американскому журналисту, что украинские командиры на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента Украины.